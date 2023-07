Ahold Delhaize na ‘rustige vergadering’ bij schaarse stijgers AEX

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com, hoorde woensdag bij de weinige stijgers onder de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het supermarktconcern hield een buitengewone aandeelhoudersvergadering, die ondanks aangekondigde klimaatprotesten volgens het bedrijf uiteindelijk rustig verliep. Dat kwam omdat de gemeente Zaanstad een demonstratie bij de vergadering verbood vanwege het stormachtige weer.

Ahold Delhaize sloot 0,2 procent hoger op de Amsterdamse beurs. Aandeelhouders konden op de vergadering stemmen over de benoeming van Jolanda Poots-Bijl tot lid van het bestuur. Het voorstel werd met 99,97 procent van de stemmen aangenomen. Poots-Bijl treedt aan als financieel directeur. Milieuactivisten konden tijdens de vergadering wel vragen stellen over het klimaatbeleid van de multinational, dat volgens hen onvoldoende is om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.

Beleggers verwerkten woensdag verder een sterker dan verwachte groeivertraging van de dienstensector van de eurozone in juni. Ook bleek dat het groeitempo van de Chinese dienstensector vorige maand is teruggevallen tot het niveau van januari. De zorgen over een recessie in het eurogebied en over het zwakke herstel van de Chinese economie laaiden daardoor weer op.

De AEX-index ging met een verlies van 1,1 procent de handel uit op 769,89 punten. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan. Adyen kampte met een negatief analistenrapport van de Zwitserse bank UBS, waarin het aandeel van de kooplijst werd gehaald. De MidKap verloor daarnaast 0,3 procent tot 907,03 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1 procent.

Air France-KLM noteerde in de loop van de dag nog in de min, maar won uiteindelijk 0,4 procent. KLM schrapte woensdag ruim tweehonderd vluchten op Schiphol vanwege de zware zomerstorm Poly. In totaal zijn er honderden vluchten geschrapt op de luchthaven door het noodweer. In de MidKap profiteerde Vopak van een koopadvies door de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Het aandeel won bijna 3 procent en was daarmee de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway sloot de rij in de MidKap met een min van zo’n 3 procent.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0897 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent meer op 71,86 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 76,59 dollar per vat.