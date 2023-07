Natuurorganisaties kritisch over EU-wetgeving moderne gengewassen

Natuurorganisaties in Brussel zijn kritisch over het voorstel van de Europese Commissie om wetgeving te versoepelen voor het telen en verkopen van moderne veredelde gewassen. Pesticide Action Network (PAN) en Greenpeace EU vinden dat de commissie daarmee ingaat tegen de wil van Europese burgers.

Met de wetgeving hoeven groente en fruit aangepast met nieuwe genetische technieken niet meer te voldoen aan een lange reeks controle-eisen. Ook krijgen ze geen apart etiket meer. Voor oudere gentechnieken blijven de regels wel bestaan. Greenpeace vindt echter dat de veiligheid van deze producten blijvend getest moet worden.

“Elk product op de markt moet op veiligheid worden getest, waarom zou er een vrijstelling zijn voor moderne veredelde gewassen?”, vraagt Greenpeace zich af. Ook zegt de organisatie dat mensen in Europa, biologische boeren, conventionele boeren en detailhandelaren allemaal willen dat moderne veredelde gewassen een apart etiket behouden.

De Europese tak van PAN vindt de oplossingen voor deze moderne veredelde gewassen “hetzelfde soort misleiding als die we eerder zagen bij de conventionele genetische gemodificeerde gewassen”. Volgens PAN zouden deze modernere vormen leiden tot een “enorme toename” in het gebruik van pesticiden. “Dit voorstel druist in tegen de wil van de burgers”, aldus PAN.