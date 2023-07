Franse parlementariërs dreigen TikTok met verbod

Franse senatoren hebben socialmediabedrijf TikTok opgedragen binnen zes maanden een reeks veranderingen door te voeren die zorgen over de nationale veiligheid wegnemen. Ook moet het dochterbedrijf van het Chinese Bytedance actie ondernemen tegen overmatig gebruik van de app door jongeren. Doet TikTok dit niet, dan dreigen de parlementariërs met een verbod op de app.

De eisen volgen op een rapport over de invloed van TikTok op de Franse maatschappij. De volksvertegenwoordigers hebben zelf niet de bevoegdheid een app te verbieden, maar ze zijn van plan om de Franse regering en de Europese Commissie om zo’n verbod te vragen als TikTok hun zorgen niet voor januari heeft weggenomen.

De groep senatoren wil dat ByteDance meer duidelijkheid geeft over de feitelijke eigenaren van het Chinese bedrijf. Vanuit de Verenigde Staten en westerse bondgenoten klinkt al langer de zorg dat de techonderneming feitelijk in handen is van de overheid van China.

André Gattolin, vicevoorzitter van de senaatscommissie die TikTok onderzocht, betwijfelde zelfs of de app een werkend verdienmodel heeft. TikTok lijkt volgens hem “geen economische onderneming, maar een politieke onderneming met als doel persoonsgegevens te vergaren”.

TikTok, dat officieel gevestigd is op de Kaaimaneilanden, verklaarde eerder volledig afgescheiden te zijn van Chinese entiteiten.

De commissie wil ook dat TikTok meer maatregelen neemt om de tijd te beperken die kinderen besteden aan aan de video-app, die razendsnel populair is geworden. Ook moet TikTok van de Franse senatoren beter aantonen dat de app voldoet aan alle Europese regels over het tegengaan van haatberichten.

Voorafgaand aan het verschijnen van het rapport van de senaatscommissie klonk al kritiek op de rol van sociale media bij het verspreiden van de rellen in Frankrijk. Die begonnen nadat de politie een tiener in een Franse voorstad had doodgeschoten. Maar door beelden van onlusten op onder andere TikTok zouden ze sneller zijn overgeslagen naar andere plaatsen. De Franse regering zet nu een werkgroep op die kijkt welke maatregelen mogelijk zijn tegen socialmediaberichten die aanzetten tot geweld.