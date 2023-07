Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl onderuit op lager Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl kampte met een verkoopadvies door de Franse bank BNP Paribas Exane en was met een verlies van ruim 5 procent de sterkste daler bij de middelgrote bedrijven.

Shell (min 0,1 procent) ging licht omlaag. Het olie- en gasconcern liet in een handelsupdate weten in het afgelopen kwartaal minder olie en gas te hebben geproduceerd door onderhoudswerkzaamheden. Ook zullen de inkomsten uit de gashandel aanzienlijk lager uitvallen ten opzichte van het sterke eerste kwartaal. Op 27 juli zal Shell de volledige kwartaalresultaten bekendmaken.

De stemming op de Europese beurzen bleef voorzichtig na de forse verliezen een dag eerder. Beleggers wachten vooral op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei en de werkgelegenheid spelen namelijk een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week laaiden de rentezorgen weer op nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed was gebleken dat het rentetarief in de Verenigde Staten verder zal worden verhoogd om de inflatie te bestrijden.

Een sterker dan verwachte banengroei in de Amerikaanse private sector gooide daarbij donderdag verder olie op het rentevuur. Loonstrookverwerker ADP meldde namelijk dat er afgelopen maand bijna een half miljoen nieuwe banen zijn bijgekomen in het Amerikaanse bedrijfsleven.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 750,13 punten. De hoofdindex zakte donderdag al ruim 2 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 881,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij in de AEX, met een verlies van ruim 2 procent. Techinvesteerder Prosus, die donderdag bijna 5 procent verloor, ging aan kop met een plus van 1 procent.

In de chipsector verwerkten beleggers de voorlopige cijfers van Samsung. De grote Zuid-Koreaanse fabrikant van chips en mobiele telefoons zag de verkopen in het afgelopen kwartaal met ruim een vijfde afnemen. De operationele winst kelderde zelfs met 96 procent. De Nederlandse chipbedrijven ASML en ASMI daalden tot 0,7 procent. Besi won 0,4 procent.

De euro was 1,0882 dollar waard, tegen 1,0874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 72,19 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 76,94 dollar per vat.