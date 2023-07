Beter Bed verdubbelt op Amsterdamse beurs na overnamenieuws

Aandeelhouders van Beter Bed zijn maandag flink beloond voor hun belang in de beddenverkoper. Beter Bed wordt overgenomen door investeerder Torqx en gaat de Amsterdamse beurs verlaten. Torqx telt 6,10 euro per aandeel neer en daardoor werd het aandeel in één klap 95 procent meer waard, tot een waarde van nu 5,75 euro per aandeel.

De Europese beurzen krabbelden op na een negatief begin van de dag. De AEX-index sloot 0,3 procent in de plus op 755,76 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 898,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Chipbedrijf Besi (plus 4,4 procent) was de sterkste stijger in de AEX, na een flinke verhoging van het koersdoel door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Chipbedrijf ASMI volgde met een koerswinst van 2 procent. Bierfabrikant Heineken sloot de rij met een min van 0,7 procent.

In de MidKap won Just Eat Takeaway 6,6 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft zijn samenwerking met supermarktbedrijf Spar verder uitgebreid.

Ebusco steeg 5 procent. De fabrikant heeft een nieuwe opdracht gekregen van het Duitse vervoersbedrijf Südwestdeutsche Landesverkehrs voor maximaal 25 elektrische bussen. Eerder plaatste het vervoersbedrijf al een order voor tien bussen. Fastned won 0,2 procent. Het snellaadbedrijf heeft zijn 1500ste snellader geplaatst in de buurt van de Franse stad Rouen.

In Frankfurt klom Bayer een kleine 3 procent. Volgens mediaberichten overweegt de Duitse farmaceut om zijn divisie voor landbouwchemicaliën CropScience apart naar de beurs te brengen.

De euro was 1,0988 dollar waard, tegen 1,0955 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 73,91 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 78,60 dollar per vat.