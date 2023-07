Sondag blijft half jaar langer aan als interim-topman Schiphol

Interim-topman Ruud Sondag blijft langer aan bij Schiphol. De voormalige Eneco-baas was afgelopen najaar eigenlijk aangesteld tot 31 augustus, dat wordt nu verlengd tot uiterlijk 1 maart volgend jaar. De raad van commissarissen van de luchthaven zoekt in de tussentijd verder naar een definitieve opvolger. In dat proces zouden inmiddels “vorderingen” worden gemaakt.

De rvc heeft Sondag gevraagd langer te blijven, zodat het wervingsproces zorgvuldig afgerond kan worden. Sondag heeft aangegeven dat graag te willen, deels omdat hij “het werk op Schiphol ook gewoon hartstikke leuk vindt”.

“We pakken het achterstallig onderhoud aan, gekoppeld aan een nieuwe manier van werken”, meldt de interim-topman over wat hij heeft bereikt. Schiphol zegt snel met een plan te komen om “de kwaliteit van zijn infrastructuur en gebouwen te verbeteren”, ook op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Sondag loste in november de opgestapte Dick Benschop af als eindverantwoordelijke van de luchthaven. Benschop vertrok na een chaotische zomer door personeelstekorten. “Tijdens de meivakantie was het voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen alweer een stuk beter”, zegt Sondag nu. “Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar dat geeft wel vertrouwen.”