Installateurs rekenen op krimp, achterstanden nemen af

De achterstanden in de installatiebranche nemen de komende jaren af, voorspelt koepelorganisatie Techniek Nederland. Dat komt doordat er in 2024 en 2025 naar verwachting minder werk voorhanden zal zijn dan nu, doordat de nieuwbouw van woningen terugloopt.

“De lichte daling van het productievolume geeft techniekbedrijven de mogelijkheid om achterstanden in te lopen. De kans is dus groot dat de wachttijden gaan afnemen en dat is goed nieuws voor opdrachtgevers”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland.

De afgelopen jaren nam het werk voor de installatiebranche hard toe. Zo groeide de vraag naar installateurs van zonnepanelen of warmtepompen omdat mensen hun huis uit milieu- of kostenoverwegingen energiezuiniger willen maken. Tegelijkertijd waarschuwde de installatiebranche voor de gevolgen van personeelskrapte, die voor lange wachttijden zorgde.

Terpstra zegt dat er “volop” werk is in de installatiebranche. Dat zou onder andere komen door de energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen in hoog tempo moeten worden vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit. En bij de woningbouw krijgen installateurs ook een steeds grotere rol door de eis van aardgasvrije nieuwbouw.