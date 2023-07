AEX koerst af op vlak begin na sterke opmars

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers doen het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder. Die volgde op een sterker dan verwachte afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten tot het laagste niveau in ruim twee jaar. Beleggers hopen daardoor dat de Amerikaanse centrale bank spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden.

Tegenvallende handelscijfers uit China voeden daarnaast de hoop op meer steunmaatregelen van de Chinese overheid om de economie uit het slop te trekken. Zo nam de export in juni met ruim 12 procent af. Dat is de grootste daling sinds het uitbreken van de coronapandemie ruim drie jaar geleden. De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag stevige winsten zien. Vooral de techbedrijven die gevoelig zijn voor hoge rentetarieven gingen flink vooruit.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,6 procent in de plus en de Nikkei in Tokio sloot 1,5 procent hoger. De Kospi in Seoul steeg 0,9 procent, na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente voor de vierde keer op rij ongewijzigd te laten op 3,5 procent.

De aandacht van beleggers gaat verder uit naar de industriƫle productie van de eurozone en de notulen van de laatste rentevergadering van Europese Centrale Bank. In de Verenigde Staten staan de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen en de producentenprijzen op het programma.

Op het Damrak staat Arcadis in de belangstelling. Het advies- en ingenieursbureau heeft samen met Bergmann Associates een order gekregen van het Amerikaanse leger. Het werk levert Arcadis een omzet op van 25 miljoen euro in de komende vijf jaar.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar BASF. Het Duitse chemieconcern verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal.

De Europese beurzen sloten woensdag flink hoger. De AEX steeg 1,6 procent tot 768,14 punten en de MidKap klom 1,4 procent tot 918,73 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 1,8 procent bij. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent in de plus op 33.347,43 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,2 procent.

De euro was 1,1135 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 75,95 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 80,37 dollar per vat.