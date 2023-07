Omgevallen cryptobank Celsius beboet voor 4,7 miljard dollar

De in financiƫle problemen geraakte Amerikaanse cryptobank Celsius Network is beboet voor 4,7 miljard dollar door de Amerikaanse toezichthouder FTC. Ook mag het bedrijf, waarvan de bestuurders beschuldigd worden van oplichting, nooit meer geldzaken doen voor klanten.

De autoriteiten beschuldigen drie voormalige leidinggevenden van “het bedriegen van consumenten met het valselijk overbrengen van cryptomunten naar het platform, met de belofte dat deposito’s veilig en altijd beschikbaar zouden zijn”.

Persbureau Bloomberg meldde eerder op de dag dat de voormalige topman van het failliete cryptobedrijf, Alex Mashinsky, donderdagochtend is gearresteerd. Dat gebeurde na een onderzoek van de Amerikaanse beursautoriteit SEC naar het ineenstorten van zijn bedrijf.

Ook spande de Securities and Exchange Commission een rechtszaak aan tegen Mashinsky, medeoprichter van het cryptobedrijf. Eerder werd hij al beschuldigd van oplichting, door investeerders miljarden afhandig te maken met valse en misleidende verklaringen over zijn bedrijf.

Mashinsky en andere leidinggevenden staan onder streng toezicht van meerdere overheidsinstanties sinds zijn bedrijf failliet ging een jaar geleden. De bestuursvoorzitter verklaarde toen dat er een tekort was van 1,19 miljard dollar.

Celsius is een van de vele in opspraak geraakte omgevallen cryptobedrijven. Het bedrijf werd populair door hoge rentes te betalen op cryptobeleggingen. Maar mede door het ineenstorten van de markt voor cryptomunten ontstond een gigantisch gat in de balans van Celsius. Daardoor konden klanten hun tegoeden niet meer weghalen bij de bank.