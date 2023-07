Viaplay waarschuwt voor tegenvallende resultaten en schrapt banen

Streamingdienst Viaplay waarschuwt voor de tweede keer binnen korte tijd voor slechtere dan verwachte prestaties dit jaar. Het bedrijf, in Nederland bekend van de uitzendingen van onder meer de Formule 1-races, kondigde ook aan in te grijpen om de kosten omlaag te brengen. Dat leidde in Nederland al tot ontslagen, hoewel nog onbekend is hoeveel.

Volgens Viaplay is het probleem dat de hoge, terugkerende kosten voor de programma’s amper worden terugverdiend. Eerder gestelde vooruitzichten over de omzet en het bedrijfsresultaat voor 2023 trekt de onlangs aangetreden topman Jørgen Madsen Lindemann in. Over een week maakt het Scandinavische streamingplatform meer bekend over de ingrepen om de financiële resultaten te verbeteren.

Beleggers schrokken van de nieuwe waarschuwing. Het bedrijf werd donderdag een kwart minder waard op de beurs in Stockholm

Een oud-medewerker van Viaplay in Nederland laat weten onlangs ontslagen te zijn, “net zoals veel collega’s”. Het bedrijf zelf wil niet kwijt hoeveel mensen hun baan verliezen of hebben verloren. Er zullen “besluiten genomen moeten worden over veranderingen in rollen en verantwoordelijkheden. Dit heeft betrekking op de verschillende onderdelen van de Viaplay Group. Elk managementteam herziet zijn eigen organisatie.”