Air France-KLM sluit deal om balans te versterken

Air France-KLM en investeerder Apollo zijn definitief akkoord over een geldinjectie die de balans van de luchtvaartmaatschappij moet versterken. Apollo verstrekt het bedrijf een lening van 500 miljoen euro die als kapitaalinvestering in de boeken komt te staan. In mei maakten de twee partijen bekend te onderhandelen over deze lening.

De lening is bedoeld voor een dochteronderneming van Air France die over vliegtuigonderdelen beschikt. Het luchtvaartbedrijf gebruikt het geld onder andere voor zijn onderhoudswerkzaamheden. De eeuwigdurende obligaties hebben een rente van bijna 7 procent in de eerste drie jaar, daarna stijgt de rente. Air France mag de lening na drie jaar aflossen.

Air France-KLM kampte na de coronacrisis, waarin het voor miljarden euro’s aan steun van de Nederlandse en Franse staat kreeg, met torenhoge schulden. Deze nieuwe deal met Apollo maakt volgens de luchtvaartmaatschappij deel uit van een grotere versterkingsoperatie van de balans.