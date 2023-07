Resultaten grote Amerikaanse banken centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken. Zo openen JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo later op de dag de boeken. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street echt afgetrapt. Beleggers zijn vooral benieuwd of de grote kredietverstrekkers van de Verenigde Staten signalen zien van een mogelijke recessie in de grootste economie ter wereld. De banken profiteren van de hogere rentes, maar de hogere leenkosten remmen ook de economie af.

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente sinds vorig jaar flink verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Die stappen lijken inmiddels effect te hebben. Zo bleek eerder deze week dat de inflatie in de VS flink is afgekoeld tot het laagste niveau in ruim twee jaar. Dat voedde de hoop dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verder verhogen van de rente. De kans dat de VS door de renteverhogingen in een recessie zullen belanden neemt daardoor af. De afkoelende inflatie in de VS zorgde dan ook voor opluchting op de beurzen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de laatste dag van de positieve week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van de makers van netwerkapparatuur Nokia en Ericsson. De Aziatische beurzen gingen vrijdag overwegend licht omhoog. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,1 procent lager af en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,3 procent.

Op het Damrak blijven ASMI en Besi in de belangstelling staan. De chipbedrijven wisten de afgelopen dagen stevige winsten te boeken door de hoop dat het einde van de periode van renteverhogingen in de VS nu inzicht is. In Tokio en Seoul werden vrijdag opnieuw flinke koerswinsten geboekt in de chipsector. Zo steeg de Japanse chiptester Advantest ruim 5 procent. De Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix wonnen tot dik 3 procent.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds februari 2022. Dat komt door de verwachting dat de Fed bijna klaar is met het verhogen van de rente. De Europese Centrale Bank (ECB) zal daarentegen ook na de verwachte renteverhoging in juli de leenkosten nog verder opschroeven om de inflatie in het eurogebied terug te dringen. De eenheidsmunt was 1,1218 dollar waard, tegen 1,1193 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 77,05 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 81,49 dollar per vat.