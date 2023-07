Gasunie boekt flink meer omzet dankzij nieuwe EemsEnergyTerminal

Gasunie heeft de omzet in de eerste helft van het jaar met bijna een kwart zien stijgen. Een groot deel van de stijging is het gevolg van de nieuwe EemsEnergyTerminal. Deze drijvende terminal die vloeibaar aardgas (lng) dat per schip naar de Eemshaven wordt vervoerd kan omzetten naar gasvormig aardgas, was in de vergelijkbare periode vorig jaar nog niet in bedrijf.

De omzet van de staatsonderneming groeide in de eerste zes maanden van het jaar met 23 procent tot iets meer dan 1,1 miljard euro. Bij de twee dochterbedrijven die het gastransportnet in Nederland en Duitsland beheren nam de omzet met respectievelijk 9 procent en 14 procent toe.

Door de komst van de EemsEnergyTerminal en de vele energietransitieprojecten waar Gasunie aan werkt, liepen de kosten ook op. Hierdoor steeg de nettowinst minder dan de omzet. De winst ging met 17 procent vooruit tot 266 miljoen euro.

Door de hoge gasprijzen en de milde winter was er wel minder vraag naar gas bij burgers en bedrijven. Daardoor bleven de gasbergingen relatief goed gevuld, waardoor er minder aan deze opslagfaciliteiten werd geleverd.

Gasunie transporteerde daardoor in de eerste jaarhelft 10 procent minder aardgas dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Nederland vervoerde dochter GTS zelfs het laagste volume ooit in een eerste helft van een jaar. In Duitsland vervoerde dochterbedrijf GUD in de eerste zes maanden 24 procent minder aardgas.

Nederland leverde het afgelopen halfjaar wel 94 procent meer zogeheten hoogcalorisch gas (H-gas) aan het buitenland dan een jaar eerder. Dit komt volgens Gasunie geheel op het conto van Duitsland, dat het gas nodig heeft ter vervanging van de weggevallen import uit Rusland. De uitvoer van gas naar België en het Verenigd Koninkrijk daalde juist sterk.

Gas uit het Groningenveld maakte in de eerste jaarhelft nog maar 4 procent uit van alle aardgas dat door het GTS-net stroomde. Een jaar geleden was dat nog 12 procent. Om de sluiting van het Groningenveld te ondersteunen, werkt Gasunie aan de bouw van een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek die buitenlands gas kan omzetten naar gas van ‘Groningen-kwaliteit’. Het bedrijf verwacht dat deze fabriek in oktober operationeel wordt.