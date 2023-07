Drukte in luchtruim zorgt voor problemen, waarschuwt easyJet

Reizigers moeten zich opmaken voor een zomer waarin meer vluchten vertragingen kunnen oplopen of zelfs uitvallen, waarschuwt easyJet bij zijn kwartaalcijfers. Het internationale toerisme leeft op, waardoor het steeds drukker wordt in bepaalde delen van het Europese luchtruim. Dat zorgt voor een “ongekend” aantal verstoringen bij de luchtverkeersleidingen in veel landen, waar ook nog eens stakingen voorkomen.

In een toelichting op de cijfers zei topman Johan Lundgren dat onder meer de oorlog in Oekraïne bijdraagt aan de krapte in het luchtruim, met name in delen van Duitsland. Daar vliegen nu meer vliegtuigen die normaal gesproken via Rusland zouden gaan.

Maar ook boven het Franse luchtruim is de ruimte beperkt, wat zelfs te merken is op de voor easyJet belangrijke luchthaven Gatwick bij Londen. “Een van de uitdagingen daar is dat je geografisch dicht bij het Franse luchtruim zit, dus zijn de opties voor omvliegen daar beperkt.”

Volgens easyJet neemt ook het aantal stakingen bij luchtverkeersleiders toe. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, gaat het om 40 procent meer werkonderbrekingen. “Maar los daarvan is het systeem van luchtverkeersleidingen ook erg ineffici├źnt en verouderd”, zei Lundgren, die ook wees op het probleem van personeelstekorten.

Dit vakantieseizoen zal de geschiedenisboeken ingaan vanwege de recordtemperaturen in veel delen van Zuid-Europa. Maar die extreme hitte schrikt vakantiegangers vooralsnog niet af, maakt Lundgren op uit actuele boekingscijfers. “Het lijkt op sommigen zelfs eerder een aantrekkingskracht te hebben.”

Wel houdt hij er rekening mee dat door klimaatverandering in de toekomst mogelijk meer mensen uit het zuiden van Europa de hitte ontvluchten en naar het noorden afreizen. “Wij volgen de vraag en in theorie zou je kunnen zien dat meer Zuid-Europeanen naar Noord-Europa gaan. Wij hebben de flexibiliteit om ons daaraan aan te passen.”

EasyJet en andere luchtvaartmaatschappijen kregen onlangs een tegenvaller te verwerken op Schiphol. In hoger beroep oordeelde de rechter dat de overheid de luchthaven wel degelijk kan dwingen om het aantal vluchten in het aankomende vliegseizoen te verlagen van 500.000 naar 460.000.

“Uiteindelijk is de klant daar de dupe van. Connectiviteit is heel belangrijk voor Amsterdam, en vooral met het soort voordelige vluchten dat wij brengen”, zei Lundgren. Hij onderzoekt nog of easyJet met andere maatschappijen de beslissing zal aanvechten.