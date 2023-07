Cijfers AkzoNobel, Randstad en Unilever centraal op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich dinsdag op voor een drukke handelsdag. Zo openden drie AEX-bedrijven, AkzoNobel, Randstad en Unilever, hun boeken over het afgelopen kwartaal. Verfconcern AkzoNobel wist de winst op te krikken in het tweede kwartaal, dankzij prijsverhogingen en afzwakkende grondstofkosten. Topman Greg Poux-Guillaume sprak van een solide eerste jaarhelft en schroefde de resultaatverwachting voor het hele jaar licht op.

Randstad zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. De uitzender merkt dat werkgevers niet meer zo hard op zoek zijn naar personeel als eerder. Die trend heeft zich volgens topman Sander van ’t Noordende ook begin juli voortgezet. Levensmiddelenconcern Unilever boekte in de eerste jaarhelft een omzet van meer dan 30 miljard euro. De nettowinst nam met ruim een vijfde toe tot 3,9 miljard euro, mede dankzij prijsverhogingen.

De AEX-index lijkt licht hoger te beginnen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend vooruit. Vooral de Chinese beurzen lieten stevige winsten zien na de belofte van de hoogste leiders van het land om het kwakkelende economische herstel aan te jagen. De Hang Seng-index in Hongkong klom 3,6 procent.

Shell kondigde aan zijn belang in het Indonesische gasproject Masela PSC te te verkopen aan het Indonesische PT Pertamina Hulu Energi en Petronas Masela. Shell ontvangt een bedrag in contanten van 325 miljoen dollar voor het belang en een voorwaardelijk bedrag van eveneens 325 miljoen dollar dat wordt betaald wanneer de definitieve investeringsbeslissing wordt genomen voor het gasproject.

Basic-Fit en CM.com kwamen met cijfers. Fitnessketen Basic-Fit zag de omzet in de eerste jaarhelft en het aantal leden flink stijgen. Chatleverancier CM.com zag de brutowinst afgelopen kwartaal met 11 procent stijgen en verwacht zijn doelstellingen eerder te kunnen realiseren dan gedacht.

In Frankfurt staat Adidas in de belangstelling. Het Duitse sportmerk verwacht dit jaar aanzienlijk minder verlies te lijden dan eerder werd gevreesd. Het verlies wordt beperkt doordat Adidas is begonnen met de verkoop van de voorraad Yeezy-sneakers, die over zijn na de verbroken samenwerking met Kanye ‘Ye’ West.

De euro was 1,1074 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 78,96 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 82,95 dollar per vat.