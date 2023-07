Unilever blijft profiteren van prijsverhogingen

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in de eerste helft van dit jaar meer winst en omzet geboekt. Het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum, profiteerde opnieuw van prijsverhogingen voor zijn producten. Unilever wordt sinds 1 juli geleid door de Nederlander Hein Schumacher.

De totale omzet ging met 2,7 procent omhoog tot 30,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst klom met bijna 21 procent tot 3,9 miljard euro. Bij alle divisies waaronder persoonlijke verzorging, voeding en ijsjes zag Unilever de omzet groeien.

Volgens Unilever gingen de verkoopprijzen in de eerste helft van dit jaar met gemiddeld 9,4 procent omhoog. Daarmee wil het Britse bedrijf de gestegen kosten voor grondstoffen en materialen compenseren. Unilever is ook moederconcern van onder meer De Vegetarische Slager en producent van Hellmann’s-mayonaise.

Voor heel 2023 rekent de onderneming op een onderliggende omzetgroei, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, van meer dan 5 procent.

Schumacher spreekt in een toelichting van “zijn geloof in de sterke fundamenten” van Unilever. Hij volgde als topman de Brit Alan Jope op, die vorig jaar al had aangegeven met pensioen te zullen gaan.