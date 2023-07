Wall Street begint licht hoger aan drukke cijferweek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan de laatste dag van de sterke beursmaand juli. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de stroom kwartaalcijfers die deze week naar buiten komen. Zo staan onder meer de resultaten van techconcern Apple, taxi- en bezorgdienst Uber, webwinkelconcern Amazon en chipproducent AMD op het programma. Verder wordt aan het einde van de week nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de daling van de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Federal Reserve in juni. Die zorgde afgelopen vrijdag al voor optimisme op de Amerikaanse beursvloeren. Vorige week schroefde de Fed de rente namelijk nog op tot het hoogste niveau sinds 2001 om de inflatie aan te pakken. Nu de inflatie verder lijkt af te koelen hopen beleggers dat de Fed klaar is met renteverhogingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.172 punten. De hoofdindex, die in juli de langste winstreeks kende sinds 1987, koerst af op een maandwinst van dik 3 procent. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 4589 punten.

De Nasdaq won 0,2 procent tot 14.344 punten. De techgraadmeter stevent af op een winst van zo’n 3,8 procent in juli, mede dankzij sterke kwartaalresultaten van Facebook-moeder Meta Platforms, Google-eigenaar Alphabet en chipfabrikant Intel. De Nasdaq laat daarmee al vijf maanden op rij een stijging zien.

Johnson & Johnson (J&J) daalde 3,1 procent. Een Amerikaanse rechter heeft een tweede poging van de medicijnfabrikant om onder tienduizenden rechtszaken over zijn talkpoederproducten uit te komen, afgewezen. De uitspraak betekent dat J&J zich hoogstwaarschijnlijk zal moeten verdedigen tegen beschuldigingen dat vervuilde talk in zijn babypoeder kanker veroorzaakt. Het concern probeerde dit via een faillissementsprocedure te voorkomen.

UPS ging licht omlaag. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse verlaagden hun beleggingsadvies voor de post- en pakketbezorger. Olie- en gasproducent Chevron klom 2,7 procent dankzij een koopadvies door zakenbank Goldman Sachs.

Adobe profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en won 2,7 procent. Volgens kenners van de zakenbank heeft het softwarebedrijf de wind in de zeilen dankzij de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het advies voor softwareconcern Salesforce (min 1,2 procent) werd daarentegen verlaagd door Morgan Stanley.