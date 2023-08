Beurzen Azië lager na verrassende verlaging kredietrating VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag flinke verliezen zien. Beleggers schrokken van de beslissing van kredietbeoordelaar Fitch om de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen. De grootste economie ter wereld is daarmee de hoogste kredietscore kwijtgeraakt. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsobligaties in de ogen van Fitch niet meer tot de veiligste beleggingen behoren. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus deze stap zet.

De stap van Fitch volgt op de politieke strijd rond de verhoging van het schuldenplafond van de VS. Na weken van gekibbel werd het schuldenplafond uiteindelijk wel verhoogd, maar Fitch voorziet desondanks een verslechtering van de overheidsbegroting in de komende drie jaar. Beleggers besloten door de ratingverlaging hun aandelenportefeuilles tegen het licht te houden en op zoek te gaan naar veiligere havens zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank.

De Japanse yen steeg daardoor in waarde en de duurdere munt zorgde voor verkoopdruk bij de grote exportbedrijven van het land. De Nikkei in Tokio zakte daardoor 2,1 procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron behoorden tot de grootste dalers met verliezen van 5 en 3,5 procent. Toyota zette daarentegen de opmars voort na de sterke resultaten van de autofabrikant en klom 2,8 procent.

Nomura kelderde 7 procent, na tegenvallende resultaten van het grootste Japanse effectenhuis. Ook de grote Japanse schadeverzekeraars stonden onder druk na mediaberichten over verboden prijsafspraken in de sector. Tokio Marine, MS&AD Insurance Group en Sompo verloren tot ruim 5 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,8 procent. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba zakte 1,7 procent en internet- en gamesbedrijf Tencent daalde 2,9 procent. Country Garden Services steeg daarentegen 18 procent nadat de vastgoeddienstverlener liet weten eigen aandelen te gaan inkopen.

De Kospi in Seoul leverde 2 procent in, ondanks een verdere afkoeling van de inflatie in Zuid-Korea. De consumentenprijzen in het land stegen vorige maand met 2,3 procent. Dat is het laagste niveau in ruim twee jaar. De Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix daalden 1,7 en 4,6 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 1 procent.