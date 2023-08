Aziatische beurzen verder omlaag na kredietverlaging VS

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag opnieuw omlaag. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar negatief werd gereageerd op het verrassende besluit van kredietbeoordelaar Fitch om de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen. De staatsobligaties van de grootste economie ter wereld zijn daarmee de hoogste kredietscore kwijtgeraakt en behoren niet meer tot de veiligste beleggingen ter wereld.

Wereldwijd grepen beleggers de stap van Fitch aan om hun beleggingsportefeuilles te herzien en wat winst te nemen na de sterke opmars op de beurzen dit jaar. Een sterker dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP wakkerde daarnaast de vrees aan dat de Federal Reserve mogelijk nog niet klaar is met het verhogen van de rente in de VS om de inflatie aan te pakken.

De Nikkei in Tokio verloor 1,4 procent. Een dag eerdere raakte de Japanse hoofdindex al ruim 2 procent kwijt. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron gingen verder omlaag met verliezen tot ruim 2 procent, na de zware koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. Die volgden op tegenvallende resultaten van chipfabrikant AMD.

In China bleven de verliezen beperkt na een toename van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juli. De groei werd vooral veroorzaakt door een herstel in de toeristische sector. De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. In Hongkong, waar de economische activiteit in juli wel voor het eerst dit jaar een krimp liet zien, verloor de Hang Seng-index 0,1 procent.

De Kospi in Seoul zakte 0,5 procent. Kakao won 0,2 procent, ondanks een forse winstdaling van het Zuid-Koreaanse internetbedrijf in het tweede kwartaal. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,8 procent na tegenvallende handelscijfers. De Australische export en import lieten in juni een afname zien. In Taiwan werd de beurs gesloten vanwege de tyfoon Khanun.