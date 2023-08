Tesla geeft tegoedbonnen om klanten in Shanghai te lokken

Tesla deelt tegoedbonnen ter waarde van 3000 yuan, bijna 400 euro, uit om nieuwe klanten aan te trekken in Shanghai. De Amerikaanse autofabrikant, die een enorme fabriek heeft in de Chinese stad, geeft de winkelvouchers aan 3000 klanten die in augustus een van zijn lokaal gebouwde Model 3 of Model Y elektrische voertuigen bestellen en ophalen.

De actie maakt onderdeel uit van het steunprogramma van de lokale overheid dat gericht is op het stimuleren van de consumptie in de stad om de kwakkelende economie vlot te trekken. Zo geeft de lokale overheid kortingen op boodschappen, bioscoopkaartjes en andere uitjes.

Tesla veroorzaakte eind vorig jaar nog een prijzenoorlog op de Chinese markt door de prijzen van zijn modellen flink omlaag te gooien om de vraag aan te jagen. Tesla is nog altijd veruit de grootste fabrikant van elektrische voertuigen op de Amerikaanse thuismarkt, maar blijft in China, de grootste automarkt ter wereld, achter bij de Chinese concurrent BYD.

In juli besloten Tesla en andere grote Chinese autofabrikanten echter tot een wapenstilstand om “abnormale prijzen” te voorkomen. Die specifieke toezegging werd kort daarna ingetrokken en de Chinese autoriteiten drongen er bij de bedrijven op aan de regels te volgen en een eerlijke concurrentiestrijd te voeren. Vervolgens besloot Tesla om nieuwe kopers een contante bonus van zo’n 450 euro te geven als ze werden doorverwezen door een Tesla-eigenaar. Dat stimuleringsprogramma blijft naast de tegoedbonnen ook van kracht.