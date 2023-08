Amazon eindigt flink hoger op Wall Street, Apple levert in

Techconcern Amazon is op Wall Street flink hoger geëindigd, met een plus van 8,3 procent. Beleggers waren te spreken over de prestaties van het bedrijf in het vorige kwartaal, die beter waren dan verwacht. Het tegenovergestelde gold voor Apple, dat 4,8 procent daalde.

Daarmee zakte de marktwaarde van het bedrijf uit Cupertino onder de historische grens van 3000 miljard dollar. In juni doorbrak het techconcern als eerste bedrijf ooit die historische grens. Uit de cijfers van Apple kwam naar voren dat de verkoop van iPhones, Macs en iPads in de maanden april tot en met juni zijn teruggelopen. De prestaties van Amazon vielen wel in de smaak, met name op het gebied van advertenties en cloudactiviteiten. Ook kwam Amazon met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal.

De aandacht ging verder uit naar het banenrapport over de staat van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. In juli kwamen er in totaal 187.000 arbeidsplaatsen bij, minder dan economen hadden verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,5 procent. In juni was dat nog 3,6 procent. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt biedt de centrale bank meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie.

Beleggers leken in eerste instantie optimistisch te reageren op het rapport, waarbij alle indexen op Wall Street stevige plussen lieten zien. Maar in de loop van de dag werden zij wat terughoudender. Zo sloot de Dow Jones-index uiteindelijk 0,4 procent lager op 35.065,62 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,5 procent tot 4478,03 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 13.909,24 punten.

De olieprijzen zetten de opmars van donderdag voort. Zo steeg de prijs van een vat Amerikaanse olie 1,3 procent tot 82,62 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 85,99 dollar. Saudi-Arabië meldde donderdag ook in september de olieproductie te verlagen met een miljoen vaten per dag. Het land gaf daarbij aan mogelijk nog verder te willen snijden in de productie om de olieprijzen te stutten.

De euro noteerde 1,1006 dollar, tegen 1,1037 dollar bij het slot van de beurzen in Europa.