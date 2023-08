Duitse industriële productie op laagste niveau sinds zes maanden

De industriële productie van Duitsland is in juni voor de tweede maand op rij gedaald. De productie lag 1,5 procent onder het niveau van mei, meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. De afzwakkende cijfers wakkeren de vrees aan dat de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner voor Nederland toch afstevent op een recessie.

Duitsland heeft onder andere last van de minder snel dan verwacht terugverende economie in China, arbeidstekorten en doorlopende gevolgen van de energiecrisis. Ook in de rest van Europa loopt de economische groei terug, wat drukt op de uitgaven bij Duitse bedrijven. Naast Duitsland tonen Frankrijk en Spanje eveneens dalende productiecijfers. Van de vier grote economieën in Europa laat alleen Italië een stijging zien. Dit is voornamelijk vanwege de autoproductie in het land.

Eerder werd bekend dat de Duitse fabrieken onverwacht veel bestellingen hebben binnengekregen. Dit zou een teken kunnen zijn dat de economie van Duitsland weer stabiliseert, maar deze ontwikkeling wordt voornamelijk toegeschreven aan een rebound na een grote daling in maart. “Een ommekeer is nog niet in zicht”, zei Ralph Wiechers, hoofdeconoom van de industriële lobbygroep VDMA, eerder deze week daarover.