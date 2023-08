Bacardi op Oekraïense lijst van internationale oorlogssponsors

Drankenproducent Bacardi staat op de Oekraïense lijst van internationale oorlogssponsors. Dit meldt het Nationale Agentschap voor de Preventie van Corruptie (NACP). Het agentschap schrijft dat het bedrijf uit Bermuda zaken blijft doen in Rusland en daar actief naar nieuwe werknemers zoekt.

Volgens het NACP zei Bacardi na de invasie van Oekraïne te stoppen met de export naar Rusland en niet meer te investeren in advertenties in dat land. Later zou het drankbedrijf dit uit de officiële verklaring hebben verwijderd. “Het bedrijf gaat dus door met het leveren van miljoenen dollars aan producten naar de Russische Federatie en het zoeken naar nieuwe werknemers door vacatures te publiceren”, zegt het agentschap.

Verder schrijft het NACP dat Bacardi misbruik maakt van de afwezigheid van veel concurrenten. Die zijn vanwege de oorlog uit Rusland vertrokken. Het drankbedrijf zou daardoor meer inkomsten uit het land hebben gehaald, daarover miljoenen inkomstenbelasting betalen en zo bijdragen aan “het budget van de agressor”. Daarmee steunt Bacardi volgens het agentschap “de agressie tegen Oekraïne”.

Op de lijst staan nog meer bekende namen, zoals was- en levensmiddelenconcern Unilever, cosmeticabedrijf Yves Rocher en voedselfabrikant Bonduelle. Ook personen, zoals directieleden van de bedrijven, staan op deze lijst. Een vermelding heeft geen juridische gevolgen.

Eerder deze week demonstreerden Oekraïners bij het kantoor van Unilever in Rotterdam vanwege de aanwezigheid in Rusland. Zij willen dat het concern helemaal vertrekt uit Rusland, maar Unilever ziet dit niet als de beste optie voor het bedrijf en voor Russische werknemers.