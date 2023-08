Betalingsverwerker Adyen verliest 19 miljard euro aan beurswaarde

Betalingsverwerker Adyen is donderdag bijna 19 miljard euro aan beurswaarde kwijtgeraakt na de publicatie van teleurstellende halfjaarcijfers. Het Nederlandse bedrijf daalde 39 procent op de aandelenbeurs in Amsterdam. Hogere loonkosten, gestegen rentes en de stevige inflatie zetten de groei onder druk en zorgden voor een lagere winst dan analisten hadden verwacht. De koersval van Adyen trok ook de AEX-index met de 25 belangrijkste bedrijven op de Amsterdamse beurs hard omlaag. De graadmeter sloot 2,5 procent lager op 737,63 punten.

Sinds de beursgang van Adyen, dat betalingen afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en H&M, werd het aandeel snel meer waard tot in november 2021 een piek werd bereikt. Voor één aandeel moest toen meer dan 2800 euro worden betaald, grofweg het zevenvoudige van de prijs waarvoor het bedrijf naar de beurs ging. Sindsdien daalde de koers gestaag, mede door de hogere rentes die relatief dure techaandelen een minder aantrekkelijke belegging maken. Maar de resultaten die donderdag bekend werden zorgden voor de grootste koersdaling ooit voor Adyen, waarbij de handel in het aandeel een paar keer werd stilgelegd. Bij de slotbel was een aandeel nog 898,40 euro waard.

Een aantal analisten noemden de resultaten, die vooral in Noord-Amerika tegenvielen, slechter dan verwacht. En juist bij voormalige “lievelingen” op de beurs kan de klap dan hard aankomen, verklaarde beleggingsexpert Cees Smit van Today’s Group. Een heel grote verrassing zijn de hogere kosten overigens ook niet. Adyen kondigde begin dit jaar al aan flink meer personeel te werven, waarmee het een andere koers insloeg dan techconcerns als Amazon, Google en Facebook die tot massaontslagen overgingen. Het aandeel is overigens nog altijd veel meer waard dan de 400 euro bij de beursgang vijf jaar geleden.

Ook andere bedrijven die met resultaten kwamen zaten bij de verliezers. Bouwbedrijf BAM (min 1,8 procent) meldde een lagere omzet en winst en sprak van een moeilijke woningmarkt. Verzekeraar Aegon verloor bijna 5 procent na de presentatie van de halfjaarcijfers. De verzekeraar leed in de eerste zes maanden van het jaar een nettoverlies.

De MidKap sloot 1,1 procent lager op 878,81 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. De euro was 1,0890 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie 1,7 procent meer op 80,72 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 84,57 dollar per vat.