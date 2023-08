Rusland deelt boete uit aan Google vanwege informatie over oorlog

Rusland deelt een boete uit aan Google, meldt het Russische staatspersbureau TASS donderdag. Het techconcern, eigenaar van onder meer YouTube, geeft volgens Moskou nog steeds onjuiste informatie over de oorlog in Oekraïne. Google moet 3 miljoen roebel betalen, omgerekend ruim 29.000 euro. Het concern kreeg om dezelfde reden al eerder een boete van Rusland.

Sinds het begin van de oorlog probeert Rusland onafhankelijke informatie over de oorlog tegen te houden. Het Oost-Europese land heeft censuurwetten waarmee het land informatie op internet over de oorlog verbiedt. Moskou ziet de oorlog nog altijd als een “speciale militaire operatie”.

Dinsdag kregen het sociale medium Reddit en het bedrijf achter Wikipedia beide een boete van 2 miljoen roebel voor het niet verwijderen van verboden content. Wikimedia, het moederbedrijf van de online-encyclopedie, heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere boetes gehad van Rusland. Bij een eerdere bekeuring zei het bedrijf de boetes te zien als “pogingen van de Russische regering om betrouwbare informatie in het land te limiteren”. Ook streamingdienst Twitch is in het verleden beboet.