Suriname krijgt vanwege inflatie bankbiljetten met hogere waarde

Suriname krijgt nieuwe bankbiljetten met een hogere waarde. Die ingreep is nodig omdat Surinamers na jaren van hoge inflatie steeds meer briefgeld nodig hebben om hun boodschappen te doen. De briefjes van 200 Surinaamse dollar (omgerekend 5 euro) en 500 Surinaamse dollar (circa 12,50 euro) worden in het eerste kwartaal van 2024 in omloop gebracht, bevestigt de Centrale Bank van Suriname donderdag.

De inflatie lag in Suriname de afgelopen jaren rond de 60 procent. De prijzen in Surinaamse dollars schoten omhoog en veel portemonnees zijn te klein voor de vele bankbiljetten die nodig zijn om boodschappen en andere uitgaven te betalen. Munten worden nauwelijks meer gebruikt.

De bank hoopt dat de introductie van het nieuwe briefgeld zal leiden tot meer efficiĆ«ntie. In Suriname zijn veel mensen die geen bankrekening hebben. Daarom is er relatief veel vraag naar contant geld. “Die vraag is zo groot dat de ATM’s leeg zijn – of er zijn lange rijen”, zei staflid Lucien Nijman van de Centrale Bank.

Zeker aan het eind van de maand kunnen Surinamers vaak nergens pinnen omdat alle geldautomaten leeg zijn. Is er wel geld, dan is de wachttijd langer dan nodig omdat de machines vaak tientallen bankbiljetten per keer verstrekken. Banken en bedrijven zijn straks minder tijd kwijt aan de verwerking en het vervoer van bankbiljetten. Daarnaast is er minder opslagruimte nodig.

Suriname gebruikt de Surinaamse dollar sinds 2004. Na jaren van inflatie verruilde het land de Surinaamse gulden in voor de Surinaamse dollar. Er waren in die tijd bankbiljetten van 5 Surinaamse gulden, maar ook van 25.000. Sinds 2004 heeft Suriname bankbiljetten met een waarde van 5, 10, 20, 50 en 100 Surinaamse dollar.