Zakenkrant: SpaceX boekte in eerste kwartaal kleine winst

Het Amerikaanse ruimteluchtvaartbedrijf SpaceX heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een kleine winst heeft geboekt. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van interne documenten die de zakenkrant heeft ingezien. Het door medeoprichter Elon Musk geleidde bedrijf leed vorig jaar nog honderden miljoenen dollars verlies, maar wist waarschijnlijk door de flink gestegen opbrengsten een positief resultaat te behalen.

Over de eerste drie maanden van het boekjaar boekte SpaceX een bescheiden winst van 55 miljoen dollar (50 miljoen euro), op een omzet van 1,5 miljard dollar. SpaceX, dat geen beursnotering heeft, deelt doorgaans geen omzet of winstcijfers met het grote publiek.

The Wall Street Journal kreeg ook inzage in de recentste jaarcijfers en meldt dat het ruimtevaartbedrijf in 2022 nog 559 miljoen dollar verlies leed, tegenover een verlies van 968 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet verdubbelde vorig jaar tot 4,6 miljard dollar.

Daarbij profiteerde SpaceX mogelijk van de missies met zijn Falcon-raketten. Onder andere de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is afhankelijk van die raketten om astronauten en apparatuur naar ruimtestations ISS te brengen. Musks bedrijf verhoogde vorig jaar de prijzen voor die raketten.

Het bedrijf verhoogde vorig jaar ook de prijzen voor Amerikaanse klanten van zijn satellietdienst Starlink, die internettoegang verschaft in afgelegen gebieden. Maar dit jaar verlaagde SpaceX de prijzen weer voor een aantal klanten, terwijl de tarieven voor andere omhoog gingen.

SpaceX maakt tegelijkertijd hoge kosten voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtevaartuigen, die niet altijd direct een succes zijn. Zo ontplofte de Starship, de grootste raket ooit, in april kort na de lancering voor zijn eerste onbemande testvlucht. Nieuwe vluchten met de Starship zijn voorlopig verboden.

Internationaal zijn er ook zorgen over de grote invloed die Musk via SpaceX heeft dankzij Starlink, schreef The New York Times onlangs. Hij heeft de mogelijkheid om via SpaceX klanten internettoegang te ontzeggen, zo is de vrees. Zo zou Musk niet zijn ingegaan op een verzoek van Oekraïne om Starlink te activeren in de buurt van de door de Russen bezette Krim, met grote gevolgen voor de Oekraïense strijd tegen de Russische invasie.