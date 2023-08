Gegevens bijna 76.000 medewerkers Tesla gelekt naar Duitse krant

De persoonsgegevens van bijna 76.000 medewerkers van elektrische autofabrikant Tesla zijn gelekt naar de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Dat meldt het kantoor van de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. Het betreft het datalek uit mei, toen Handelsblatt meldde ongeveer 100 gigabyte aan data in handen te hebben.

Uit de melding die Tesla heeft ingediend bij de procureur-generaal komt naar voren dat twee voormalige medewerkers de data hebben gelekt. De gegevens zijn van zowel personeel dat voor Tesla heeft gewerkt als van personeel dat momenteel nog bij de fabrikant in dienst is. Het gaat naast namen en adressen ook om burgerservicenummers. Tegen de personen die de gegevens hebben gelekt heeft Tesla actie ondernomen. Zo zijn onder meer hun elektrische apparaten afgenomen waarop de gelekte informatie zou hebben gestaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldde in mei informatie te hebben gekregen over het datalek bij Tesla. De privacywaakhond wilde toen echter niet aangeven of er een officieel onderzoek was gestart. De AP zou over het onderzoek gaan omdat het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam gevestigd is. De enige fabriek van Tesla in Europa staat in het Duitse Grünheide, in de deelstaat Brandenburg.