ANWB stopt voorlopig met verzekeringen voor fatbikes

Door het “extreem hoge” aantal fatbikes dat wordt gestolen, stopt de ANWB voorlopig met het verzekeren van de elektrisch aangedreven fietsen met dikkere banden. Daarmee moeten fietsverzekeringen betaalbaar worden gehouden. Volgens topvrouw bij de verzekeringstak van de ANWB Floor van Workum laat het diefstalcijfer “geen andere keuze”.

Sinds de invoering van de helmplicht is het aantal verzekeringen op fatbikes bij de ANWB snel gegroeid tot zo’n 10.000, laat de organisatie weten. De fietsen zijn populair, maar die populariteit heeft een keerzijde. Zo merkt de ANWB dat de diefstalgevoeligheid in sommige delen van Nederland dusdanig groot is dat het niet de vraag is of, maar wanneer de fiets gestolen wordt.

Dat heeft tot gevolg dat de financiële schade die verhaalt wordt op de verzekering inmiddels is gestegen tot 800 procent van de premie, meldt een woordvoerder van de ANWB. “Dat is niet houdbaar en daarom moeten we ingrijpen”, legt hij uit.

Verder stelt de organisatie dat veel fatbikes worden aangepast na de aankoop. Zo worden gashendels geïnstalleerd of worden de fietsen opgevoerd. Die aanpassingen vergroten volgens de ANWB de kans op schade en onveilige verkeerssituaties. Aangepaste fatbikes die betrokken zijn bij ongevallen die daardoor ontstaan, zijn bovendien niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering.

Van Workum noemt dat een “gevaarlijke trend”, die afgeremd moet worden. Dat is het uitgangspunt van een nieuw te ontwikkelen fatbikeverzekering. Want de ANWB gaat nu onderzoeken of fatbikes toch op een bepaalde manier verzekerd kunnen worden. Daarbij wordt nagedacht over het stellen van eisen aan beveiliging en stalling, maar ook aan een passende premie.

De verzekeringsstop gaat op 6 september in. Bestaande klanten krijgen een bericht wanneer hun lopende verzekering wordt beëindigd.