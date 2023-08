Jos Roeven vertrekt als directeur Maastricht Aachen Airport

Jos Roeven stapt per 1 september op als directeur van Maastricht Aachen Airport (MAA). Dat liet het Limburgse vliegveld maandag weten. Roeven wordt tijdelijk opgevolgd door Jonas van Stekelenburg, momenteel lid van de raad van commissarissen van MAA. Van Stekelenburg zal deze functie maximaal negen maanden uitoefenen.

Roeven trad in 2017 als directeur aan en liet daarbij weten maximaal vijf jaar te willen aanblijven. Het werden er zesenhalf. De organisatiestructuur van de luchthaven wijzigt per 1 september. Dat is volgens het vliegveld nodig om doelen op het gebied van onder meer verduurzaming en elektrisch vliegen te bereiken, en voor de vergroting van het aantal passagiers en volumes vracht. Roeven zegt dat moment geschikt te vinden om zijn functie over te dragen aan een nieuwe directeur.

De nieuwe organisatiestructuur is onder meer een gevolg van de toetreding van de Royal Schiphol Groep tot MAA. Schiphol heeft sinds kort een belang van 40 procent in MAA, de resterende 60 procent is van de provincie Limburg.

MAA maakte onder leiding van Roeven een roerige periode door. Daarin stond met name de toekomst van de luchthaven ter discussie. Door de komst van de nieuwe aandeelhouder Royal Schiphol Group lijkt die toekomst nu gegarandeerd. “De onderneming verdient het om in de komende periode onder leiding van een nieuwe bestuurder, door te ontwikkelen naar een volgend niveau, waarin de kracht van de combinatie met de Royal Schiphol Group maximaal kan worden benut”, aldus Roeven.

De nieuwe directeur Van Stekelenburg was van 2002 tot 2018 in verschillende functies werkzaam voor de Royal Schiphol Group.