CNV: grote onrust bij medewerkers Big Bazar, schappen raken leeg

De medewerkers van de noodlijdende winkelketen Big Bazar verkeren in grote onzekerheid omdat het niet duidelijk is welke vestigingen gaan sluiten, zegt Tossif Alvi, bestuurder bij het CNV. “Medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn, ze vragen zich af: heb ik straks mijn baan nog. Er is veel onrust”, stelt de vakbondsman. Daarbij kregen medewerkers volgens hem tijdelijk geen salarissen uitbetaald.

Big Bazar-topman Heerke Kooistra gaf eerder aan dat hij twintig verlieslatende winkels wil sluiten en voor nog eens twintig winkels huurverlagingen wil. Dat zou nodig zijn om de keten met in totaal 120 filialen en zo’n 1400 medewerkers “gezond te houden”.

Alvi van CNV denkt dat die huurverlaging een “moeilijk verhaal” wordt. “Sommige verhuurders zijn al een kort geding gestart vanwege het uitblijven van betalingen, dus ik moet het nog zien gebeuren. Het zorgt wel voor extra onzekerheid bij medewerkers.”

De winkels zijn nu nog allemaal open, maar volgens CNV raken de schappen steeds leger. “We zien dat er helemaal vooraan in de winkels wat dingetjes worden gezet, waardoor het lijkt alsof er nog spullen zijn”, zegt de bestuurder. “Bij een groot filiaal in Amsterdam zijn de schappen héél erg leeg”, vervolgt hij.

Het lukt CNV niet om in contact te komen met het bedrijf om opheldering te vragen. Volgens Alvi is het telefoonnummer op de website afgesloten.

Kooistra liet maandag weten binnen twee maanden met een voorstel te komen voor alle schuldeisers. “We gaan fouten herstellen en gaan voorwaarts.” De keten maakt sinds vorige week gebruik van een zogeheten Whoa-procedure. Dit is een extra mogelijkheid voor levensvatbare bedrijven die gezonde activiteiten hebben, maar vanwege een zware schuldenlast dreigen om te vallen. Advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar meldde dat de keten komende tijd alle schuldeisers verzamelt en probeert met hen tot een akkoord te komen.

Bij Big Bazar was dinsdag niemand bereikbaar voor commentaar.