Verzekeraar ASR in het rood op Damrak na cijfers, AEX licht lager

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager gesloten, waarmee een stapje terug werd gedaan na de winsten in de voorgaande handelssessies. Bij de hoofdfondsen op het Damrak kon verzekeraar ASR op aandacht rekenen na bekendmaking van cijfers. Die vielen niet echt goed, want het aandeel ASR eindigde in het rood.

De AEX sloot met een min van 0,1 procent op 745,43 punten. De MidKap leverde 0,3 procent in tot 877,57 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. De FTSE in Londen won 0,1 procent.

ASR stond bij de grootste dalers in de hoofdindex met een min van 2,1 procent. Volgens topman Jos Baeten kende ASR een sterke eerste jaarhelft, waarin hard werd gewerkt aan de samenvoeging van de overgenomen Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon. Alle bedrijfsonderdelen hebben volgens de topman “solide prestaties” geleverd.

Naast ASR bleef ook branchegenoot NN Group in de belangstelling staan. Die verzekeraar won dinsdag meer dan 10 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Het aandeel verloor nu 2,8 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,9 procent. ABN AMRO was koploper met een koerswinst van 2,9 procent.

In de MidKap werd de staartgroep gevormd door maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en metalenspecialist AMG met verliezen tot 3,1 procent. Logistiek vastgoedbedrijf CTP was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een winst van 2 procent.

HAL won 1,6 procent op de Amsterdamse beurs. De investeerder, die grote belangen heeft in bijvoorbeeld tankopslagbedrijf Vopak en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en ook eigenaar is van baggeraar en maritiem bedrijf Boskalis, zag zijn vermogen stijgen en boekte weer winst in de eerste helft van dit jaar.

In Denemarken kelderde het Deense energiebedrijf Ørsted 25 procent na waarschuwingen voor grote afschrijvingen op Amerikaanse windprojecten. In Frankfurt ging de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero ruim 10 procent onderuit na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0929 dollar waard, tegen 1,0854 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 81,24 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 85,40 dollar per vat.