Eneco gaat ‘spitsmijden’ op stroomnet in Groningen

Het door demissionair minister Rob Jetten gewenste “spitsmijden” op het stroomnet begint vorm te krijgen. Energieleverancier Eneco heeft met netbeheerder Enexis afgesproken tijdens piekmomenten minder stroom te leveren met een Gronings windpark. Dat moet de druk op het plaatselijke stroomnet, waar nog amper ruimte was, verlichten.

Eneco laat een windpark bij Farmsum op piekmomenten minder stroom leveren door de wieken zo te draaien dat ze minder wind vangen. Het bedrijf ontvangt een vergoeding voor het tijdelijk minder leveren van stroom. Die is volgens een woordvoerder “kostendekkend”, maar exacte bedragen noemt het bedrijf niet.

Voor zowel het energiebedrijf als Enexis is het de eerste keer dat ze zo’n contract afsluiten over zogeheten congestiemanagement. Andere netbeheerders sloten eerder al wel dit soort contracten. Door de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere energie zijn er steeds meer aansluitingen op het elektriciteitsnet nodig. Maar het bestaande net is daar op veel plekken niet op berekend en uitbreidingswerkzaamheden gaan langzamer dan de groei van de vraag.

Energieminister Jetten schreef in juni in een Kamerbrief dat flexibiliteit bij bedrijven nodig is om te voorkomen dat Nederland op slot moet vanwege een overvol elektriciteitsnet. Duizenden bedrijven staan op een wachtlijst met hun aanvraag van een nieuwe of grotere aansluiting op het net. Volgens Eneco en Enexis komt door het contract over spitsmijden evenveel netcapaciteit vrij als nodig is voor het aansluiten van ongeveer 30.000 zonnepanelen.