Franse minister: voedselconcerns terughoudend met verlagen prijzen

De grote voedingsproducenten Unilever, Nestlé en PepsiCo moeten meer doen om hun producten betaalbaar te houden voor consumenten in Frankrijk. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire donderdag in een interview. Le Maire heeft de afgelopen tijd onderhandeld met producenten over een verlaging van de prijzen, als antwoord op de gestegen inflatie.

De prijzen van voeding stijgen in Frankrijk veel harder dan de prijzen van andere goederen. Zo lag de voedselinflatie, ondanks een afname deze maand, nog altijd twee keer zo hoog in vergelijking met de algemene inflatie. De Franse regering verweet grote bedrijven eerder al dat consumenten meer zijn gaan betalen, terwijl de prijzen van grondstoffen juist terugliepen.

“De grote multinationale zouden veel meer kunnen doen”, zei Le Maire donderdag in een interview met de Franse televisiezender France 2. Volgens hem kunnen de bedrijven die geen prijsverlagingen doorvoeren voor hun klanten rekenen op sancties. Eerder dreigde de minister al met speciale belastingen op de “onterechte” winsten die de bedrijven hebben gemaakt.

Andere bedrijven met wie de Franse regering heeft gesproken, hebben wel toegezegd de prijzen van 5000 alledaagse producten te verlagen of te bevriezen. Dat gebeurde tot nu toe al met 1500 producten, zei Le Maire. Volgens hem hebben de bedrijven ermee ingestemd om de jaarlijkse prijsonderhandelingen, die aanvankelijk volgend jaar zouden plaatsvinden, naar september te verschuiven. Dat betekent dat de prijzen al vanaf januari verlaagd kunnen worden.