IMF-team: Suriname is op weg naar economische herstel

De Surinaamse regering boekt succes met de maatregelen en begrotingsdiscipline waarmee zij macro-economische stabiliteit wil bereiken. Dat vindt het team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat in augustus twee weken in Suriname was om het economisch beleid van de regering-Santokhi te beoordelen.

De druk op de wisselkoers van de Surinaamse dollar is afgenomen, en de nog altijd hoge inflatie vertoont een neerwaartse beweging, zegt het team in een persbericht. Gaat de raad van bestuur van het IMF akkoord met de evaluatie van het team, dan ontvangt Suriname binnenkort circa 53 miljoen Amerikaanse dollar (ruim 48 miljoen euro) van het fonds. Eerder ontving het land al 159 miljoen Amerikaanse dollar (ruim 145 miljoen euro).

De regering is van plan om zich te houden aan de begroting en wil investeringen bevorderen die leiden tot groei. Wanneer de regering haar economisch herstelprogramma goed uitvoert, verwacht het IMF dit jaar een economische groei van 2,1 procent. Het team denkt dat de inflatie eind 2023 zal zijn gedaald tot 40 procent.

De regering-Santokhi zag zich bij haar aantreden in 2020 geconfronteerd met een buitenlandse schuld van miljarden dollars met extreem hoge rentes die van de regering-Bouterse was overgenomen. Suriname is erin geslaagd om de schulden te herstructureren met vrijwel alle crediteuren. Met China is dat nog niet gelukt, maar daarover wordt intensief onderhandeld, staat in het persbericht.

Het IMF-team meldt verder dat ook binnenlandse schulden en betalingsachterstanden worden weggewerkt. De Centrale Bank van Suriname werkt hard aan hervormingen, en de regering probeert transparanter te werken en corruptie, witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

Het blijft heel belangrijk om arme en kwetsbare mensen te beschermen tegen de economische gevolgen van het programma, benadrukt het team. Door de inflatie van rond de 60 en 50 procent in de afgelopen jaren is de Surinaamse bevolking sterk verarmd. Ouderen en mensen met een beperking hebben het extra moeilijk. De koopkrachtversterkende maatregelen bereiken lang niet iedereen die daar aanspraak op maakt.