Onzeker of ticket Holland Norway Lines onder garantiefonds valt

Het is nog onduidelijk of reizigers die een ticket hadden geboekt bij de financieel wankele veerdienst Holland Norway Lines hun geld terugkrijgen bij een faillissement. Het bedrijf lijkt weliswaar aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden, die vaak gedupeerde klanten van failliete reisorganisaties compenseert. Maar dat lidmaatschap gold slechts voor één dochteronderneming van Holland Norway Lines.

Officieel is alleen HNL Travel BV lid van de SGR. Maar dat geldt niet voor Holland Norway Lines BV. Het is volgens adjunct-directeur Carin Beckers van de SGR nog onduidelijk of mensen met een ticket bij de aanbieder van ferrycruises een overeenkomst hebben bij de bv die is aangesloten bij het garantiefonds of niet. “Het is nu even een lastige situatie.”

Holland Norway Lines was niet direct bereikbaar voor een toelichting. Het bedrijf vroeg eerder deze week uitstel van betaling aan. Het bedrijf kampt met financiële tegenvallers, doordat de plaats van vertrek moest verhuizen van Eemshaven in Groningen naar een verder gelegen haven in Duitsland, waardoor veel reizigers hun overtocht annuleerden. Het bedrijf zegt nu meer tijd nodig te hebben om de financiële verliezen goed te maken.