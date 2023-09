Aanbieder scheepsreizen naar Noorwegen definitief failliet

Holland Norway Lines, dat sinds vorig jaar met een ferry overtochten naar Noorwegen aanbood, is failliet verklaard. Dat bevestigt advocatenkantoor DeHaan, dat de curator leverde, na berichtgeving van RTV Noord. Volgens de regionale omroep betekent dit dat mensen die al een kaartje hadden gekocht voor de boot hoogstwaarschijnlijk hun geld kwijt zijn. Het schip vaart niet meer.

De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), die in geval van faillissement van een van haar leden de ticketkosten aan consumenten uitkeert, vermoedt dat niet alle klanten direct hun geld zullen terugzien. De rederij verkocht namelijk tickets via verschillende dochterondernemingen, waarvan alleen die met de naam HNL Travel is aangesloten bij het garantiefonds. En die dochteronderneming is volgens de SGR nog niet failliet verklaard.

“Wij denken nu dat vooral mensen die zowel een cruise als hotel boekten, bij deze onderneming hebben geboekt en hun geld terugkrijgen. Maar dat zoeken we nog uit”, zegt adjunct-directeur Carin Beckers van de SGR. Gedupeerden kunnen volgens haar op hun boekingsbevestiging zien bij welke aanbieder ze hun ticket hebben gekocht. Klanten van HNL Travel hoeven niks te doen om hun geld terug te krijgen. De SGR benadert ze zelf, mocht ook deze bv failliet gaan. De curator was niet direct bereikbaar voor een toelichting.

De Consumentenbond zei vorige week al dat Holland Norway Lines de passagiersrechten schendt door geen alternatief vervoer aan te bieden. “Bij een annulering of langdurige vertraging van een veerdienst hebben gestrande reizigers recht op snacks, maaltijden, verfrissingen en desnoods overnachtingen in hotels”, meldde de Consumentenbond. “En bij annulering mogen reizigers kiezen tussen hun geld terug of alternatief vervoer, zonder dat ze daarvoor moeten bijbetalen.”

Vorige week werd al bekend dat Holland Norway Lines uitstel van betaling had aangevraagd. Het bedrijf stelde in de financiƫle problemen te zijn gekomen nadat het moest vertrekken uit de Eemshaven in de provincie Groningen. Dat zorgde voor veel annuleringen en minder boekingen.

Sinds juni voer het bedrijf met zijn MS Romantika vanuit het Duitse Emden, vlak over de grens, naar Kristiansand in Noorwegen.