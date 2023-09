DNB moet op zoek naar nieuwe directeur toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) moet op zoek naar een nieuwe directeur toezicht. Begin 2024 treedt Else Bos, die de functie sinds 2018 bekleedt, terug, maakte DNB bekend.

Bos is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en de digitale strategie. De reden voor haar vertrek is niet bekendgemaakt. “Voor haar persoonlijk is nu het moment gekomen om op een andere manier invulling te geven aan haar carrière”, aldus DNB.

“Voor mij breekt een nieuwe periode aan, waarin ik in toezichthoudende functies mijn kennis en ervaring hoop te delen. De invulling daarvan staat nog open. Tot die tijd zal ik mij volledig inzetten voor de taken van DNB”, zegt Bos.

In 2019 moest Bos haar functie een aantal maanden neerleggen wegens ziekte. Volgens Het Financieele Dagblad was zij geopereerd en kreeg ze een chemobehandeling. Begin dit jaar legde de directeur haar werk ook al neer wegens ziekte. In april pakte ze het werk weer op.

De raad van commissarissen zal zich de komende periode buigen over de opvolging in de directie. “Met Else gaan we een gedreven collega missen, die met overtuiging en visie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan De Nederlandsche Bank”, aldus Klaas Knot, president van DNB.