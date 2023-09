AH: ondanks stimuleren plantaardig evenveel vlees in winkels

Albert Heijn is voorlopig niet van plan vlees en zuivel uit de schappen te halen, ondanks de doelstelling van de supermarktketen om klanten vaker plantaardige alternatieven te laten kopen. Dat maakt het bedrijf bekend bij de lancering van een nieuwe lijn van plantaardige producten onder de naam Terra.

“We willen mensen helpen een dagje plantaardig te eten, we willen niet dat mensen zich gaan afzetten”, zegt Anita Scholte op Reimer, directeur duurzaamheid bij Albert Heijn. De supermarktketen doet ook geen stap terug in het korting geven op dierlijke producten.

Over twee jaar wil Albert Heijn dat 55 procent van de verkochte eiwitten plantaardig is. Nu is dat nog 44 procent. In plaats van het verminderen van het aanbod van vlees, vis en zuivel, breidt de grootste supermarktketen van Nederland daarvoor het assortiment plantaardig voedsel en drinken uit. De keten wil daarmee naar eigen zeggen helpen de samenleving duurzamer te maken.

Klimaatactivisten zijn kritisch op Albert Heijn en moederbedrijf Ahold Delhaize omdat zij doorgaan met de verkoop van vlees en zuivel en daarmee het klimaat belasten. Op de aandeelhoudersvergadering in mei spraken sympathisanten van Milieudefensie er bijvoorbeeld schande van dat Albert Heijn nog geregeld vlees in de bonus doet.

De supermarkt ziet echter op bijvoorbeeld social media dat mensen die graag vlees en andere dierlijke producten eten, kritiek uiten wanneer Albert Heijn plantaardige producten promoot. “We willen er voor alle klanten zijn”, aldus Scholte op Reimer.

Plantaardige alternatieven voor vlees komen echter niet naast de echte biefstukken of sudderlappen te liggen, maar in een apart schap voor vleesvervangers. “We kijken naar waar klanten een product zoeken en waar iets een logische plek heeft. Anders blijft het een niche”, aldus Albert Heijn. Sommige plantaardige alternatieven komen wel naast bijvoorbeeld spreads met vlees voor op brood te liggen.