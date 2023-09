Shell bekijkt nieuwe lng-projecten vanwege toekomstige vraag

Shell bekijkt nieuwe projecten op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Noord-Amerika en Afrika om in te spelen op de toenemende vraag in de toekomst. Dat zei een bestuurder van Shell op een gasconferentie in Singapore. Vanwege de energietransitie en de oorlog in Oekraïne is de vraag naar lng sterk toegenomen, met name in Europa.

De plannen zijn voor na 2030 en komen bovenop projecten die Shell nu in de planning heeft. “Er moet continu geïnvesteerd worden”, aldus bestuurder Cederic Cremers die bij Shell verantwoordelijk is voor lng. Momenteel is Shell ook bezig met een lng-project in Canada.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is Europa vrijwel afgestapt van Russisch aardgas en dat wordt nu deels gecompenseerd met meer lng uit bijvoorbeeld Qatar en de Verenigde Staten. Ook wordt lng gebruikt als schoner alternatief voor vervuilende kolencentrales. Shell verwacht dan ook dat de vraag naar lng nog verder gaat toenemen in de wereld.