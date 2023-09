Kritiek China op EU-onderzoek naar subsidies elektrische auto’s

China heeft kritiek geuit op het onderzoek van de Europese Unie naar staatssubsidies op Chinese elektrische auto’s. De Chinese autobrancheorganisatie zei dat de EU objectief moet kijken en dat de industrie voor elektrische auto’s in het land zeer concurrerend is. Tegelijkertijd waarschuwde een belangrijke krant in China voor vergeldingsmaatregelen tegen de EU en het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat het onderzoek een negatieve impact kan hebben op de handelsrelaties tussen de twee economische grootmachten.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei woensdag dat China met staatssubsidies op oneerlijke wijze concurreert met Europese autofabrikanten en dat de EU kan overgaan tot strafmaatregelen zoals importheffingen op elektrische auto’s van Chinese makelij. Volgens haar wordt de wereldmarkt nu overspoeld door goedkope elektrische auto’s uit China.

Maar de secretaris-generaal van de Chinese autobranchevereniging stelt dat die grote export niets te maken heeft met subsidies, maar juist is te danken aan de concurrentiekracht van de Chinese industriƫle keten. De organisatie zegt dat de EU niet eenzijdige economische middelen moet inzetten om die groei te dwarsbomen.

De aan de Chinese regering gelieerde krant Global Times schreef in een commentaar dat Europa “bang” is voor de concurrentie van elektrische auto’s uit China en dat Brussel met protectionistische maatregelen Europese autobouwers wil beschermen die volgens de krant langzaam zijn met de overgang naar elektrisch rijden. “Als oneerlijke actie wordt genomen door de EU, dan heeft China verschillende mogelijkheden als tegenmaatregel om de legale belangen van Chinese bedrijven te beschermen”, aldus de krant.

Het handelsministerie in Beijing is van mening dat de EU de eigen auto-industrie wil beschermen “in naam van eerlijke concurrentie”. Het gaat volgens het ministerie om “protectionistisch gedrag” van Brussel. Het ministerie roept op tot dialoog tussen China en de EU over elektrische auto’s.