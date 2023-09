Nederlandse aanbieders iPhone 12 wachten toezichthouder af

Elektronicawinkels en telecombedrijven blijven de iPhone 12 aanbieden zolang de Nederlandse toezichthouder voor telecom hierover nog geen besluit heeft genomen. Dit melden elektronicazaken Amac en MediaMarkt en telecombedrijven KPN, VodafoneZiggo en Odido (voorheen T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel). In Frankrijk is de verkoop van de toestellen sinds woensdag tijdelijk verboden omdat dit toestel van Apple te veel elektromagnetische straling uitzendt.

De toestellen zouden volgens tests van de Franse toezichthouder ANFR te veel elektromagnetische straling uitzenden. De absorptie van die straling door het lichaam is vastgesteld op 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht, terwijl de Europese norm op 4,0 watt per kilogram ligt. Elektromagnetische straling kan het lichaam opwarmen, daarom zijn er limieten voor blootstelling aan die straling. Apple zelf betwist de resultaten.

Directeur Ed Bindels van de Nederlandse keten voor Apple-producten Amac zegt dat het nog afwachten is wat de uiteindelijke gevolgen van de kwestie in Nederland zullen zijn. Hij stelt dat de veiligheidsnormen voor de straling van iPhones erg hoog liggen en dat de gemeten afwijking in Frankrijk erg gering is. Volgens hem is er geen gezondheidsrisico en moet niet overspannen worden gereageerd. “Het toestel was veilig en is veilig”, aldus Bindels. Wel krijgt Amac volgens hem soms vragen van klanten over de iPhone 12.

KPN en Odido hebben van slechts enkele klanten vragen over het toestel gehad, zeggen woordvoerders van deze telecomaanbieders. “Er zijn enkele klanten die vragen wat KPN gaat doen”, zegt de woordvoerder van die provider. De zegsman van Odido meldt “een minimaal aantal vragen” te hebben ontvangen. Elektronicawinkel MediaMarkt zegt via een woordvoerder nog geen vragen van klanten te hebben ontvangen. Ook de Consumentenbond zegt de ontwikkelingen af te wachten.

De toezichthouder in Nederland voor telecom, de Nederlandse Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI), liet woensdag weten Apple aan te spreken op de mogelijk te sterke elektromagnetische straling van de iPhone 12, maar stelt nog geen verbod in. Volgens de toezichthouder is er geen acuut veiligheidsrisico. De telecomtoezichthouders in Duitsland en Belgiƫ gaan het mogelijke stralingsgevaar van het toestel onderzoeken. De staatssecretaris voor Digitalisering in Belgiƫ vroeg de toezichthouder in dat land zelfs alle apparaten van Apple tegen het licht te houden en daarna ook de toestellen van andere merken.