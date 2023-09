Ook FNV schort acties bij grondpersoneel KLM voorlopig op

Vakbond FNV schort in navolging van CNV ook acties onder het grondpersoneel van KLM op. Dat meldt een woordvoerster donderdagochtend. Volgens haar is er beweging gekomen vanuit de luchtvaartmaatschappij en zijn er weer gesprekken gaande over een nieuwe cao voor 15.000 grondmedewerkers.

Volgens de zegsvrouw is de toon van de gesprekken positief en ziet FNV-bestuurder David van de Geer verbetering. “Nu gaan staken is echt grof geschut, dat is nergens voor nodig”, aldus de woordvoerster. Vorige week stelde FNV KLM nog een ultimatum, nadat de partijen het juist niet eens konden worden over afspraken voor een nieuwe cao.

FNV eist onder meer een loonsverhoging van 14,3 procent ter compensatie van de gestegen inflatie. Ook wil de bond dat de lonen meebewegen met de inflatie, de zogeheten automatische prijscompensatie. Verder eist FNV dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk, als gevolg van onderbezetting.

Net als FNV gaf ook CNV de luchtvaartmaatschappij tot 14 september de tijd om in te gaan op hun eisen. CNV meldde donderdagavond voorlopig geen acties op te zetten. Volgens die bond heeft KLM vlak voor het verstrijken van de deadline een aantal concrete toezeggingen gedaan, liet onderhandelaar Souleiman Amallah weten. Zo heeft KLM volgens hem toegezegd bereid te zijn een flink stuk te schuiven in zijn loonbod.