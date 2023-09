Vakbond totaal verrast door omvang financiële problemen BCC

Voor vakbond CNV komt de aanvraag van uitstel van betaling door elektronicaketen BCC als een grote verrassing. Dat het winkelbedrijf zocht naar manieren om kosten te besparen was weliswaar bekend bij de bond, “maar dat ze er zo slecht voor stonden, had ik niet verwacht”, zegt vakbondsbestuurder Leon van der Elsen. “Dat is echt een grote klap voor alle medewerkers.”

BCC gaf de flink gestegen kosten voor de winkelketen als een van de redenen van de aanvraag van surseance, die vaak een voorbode is van een faillissement. Maar CNV vindt niet dat de lonen voor het personeel uitzonderlijk hard zijn gestegen.

“In tegenstelling tot veel andere branches, zat er voor deze mensen in de ETD-cao (cao elektrotechnische detailhandel) dit jaar weinig meer in dan de verhoging van het wettelijk minimumloon”, stelt de CNV-bestuurder “Dan is het extra zuur als je straks zonder baan komt te zitten.”

BCC heeft ruim 1100 medewerkers. CNV gaat ervan uit dat veel van hen op zoek moeten naar een andere baan, ook bij een eventuele doorstart. De vakbond belooft juridisch advies en loopbaanbegeleiding voor deze mensen.