Aandelenkoersen over breed front omlaag door rentezorgen

De aandelenkoersen op het Damrak gingen maandag over een breed front omlaag. Het sentiment onder beleggers stond vooral onder druk door rentezorgen. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Beleggers vrezen dat de rente langdurig hoog zal blijven, iets wat over het algemeen ongunstig is voor aandelen.

De AEX eindigde 0,9 procent lager op 735,85 punten. De MidKap verloor 1,5 procent op 845,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,5 procent.

Betaalbedrijf Adyen stond onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 6 procent. Chipbedrijf Besi volgde met een min van 4 procent, na een zwaar koersverlies op vrijdag. Dat volgde op berichten dat de Taiwanese chipfabrikant TSMC zijn leveranciers zou hebben gevraagd de leveringen uit te stellen.

Prosus werd 2,1 procent lager gezet. De techinvesteerder kondigde aan dat topman Bob van Dijk zijn functie per direct neerlegt. Van Dijk treedt ook af als topman bij het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers en stapt uit de bestuursraden van beide bedrijven. Hij blijft wel tot eind september 2024 aan als adviseur van de groep. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven.

Bierbrouwer Heineken was een van de spaarzame stijgers in de AEX met een plus van 0,7 procent.

In Parijs kelderde Société Générale 12,5 procent na een tussentijdse handelsupdate. De Franse bank mikt de komende jaren slechts op een beperkte groei en wil vooral zijn kapitaalbuffer versterken. Ook wil de bank kunstmatige intelligentie (AI) gaan gebruiken om kosten te besparen op onder meer het gebied van dienstverlening aan klanten.

Het Franse luxeconcern LVMH zakte 2,4 procent. Volgens de topman van de drankendivisie van LVMH, eigenaar van champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon, is de verkoop van champagne wat aan het inzakken, na een sterke stijging in de coronaperiode toen mensen veel meer champagne thuis gingen drinken tijdens lockdowns.