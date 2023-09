Studie: dagelijks twee pubs minder in Engeland en Wales

In de eerste helft van dit jaar zijn in Engeland en Wales gemiddeld ruim twee pubs per dag gesloten. Dit meldt vastgoedadviseur Altus Group op basis van eigen onderzoek. Volgens de onderzoekers gaat het niet goed met Britse pubs, omdat ze nog steeds last hebben van sluitingen tijdens de coronapandemie. Ook personeelstekorten, stijgende kosten en veranderd consumentengedrag maken het pubs lastig.

In totaal zijn van januari tot en met juni 383 pubs gesloten of omgevormd tot een ander bedrijf. Dat zijn al bijna net zoveel pubs als in heel vorig jaar sloten. Toen ging het om 386 zaken. Wales is het zwaarst getroffen. Daar moesten 52 pubs in de eerste helft van dit jaar sluiten. Londen moet het doen met 46 kroegen minder. Aan het einde van vorig kwartaal waren 39.400 pubs nog open in Engeland en Wales.

Het gaat al langer slecht met Britse pubs. Vorig jaar concludeerde Altus Group dat het aantal pubs in Engeland en Wales was gedaald tot het laagste niveau ooit en voor het eerst onder de 40.000 kwam. Dat zijn er 7000 minder dan tien jaar eerder. Volgens een analyse van de BBC sloten afgelopen decennium zoveel pubs doordat Britse jongeren minder zijn gaan drinken en doordat supermarkten vaak veel goedkoper alcohol verkopen.

Sommige pubs proberen hun omzet te verhogen door een pint bier duurder te maken op drukke tijden. Vorige week kondigde de grootste Britse pubexploitant Stonegate Group aan ‘dynamische prijzen’ in te voeren op pinten en andere dranken in 800 van zijn 4500 kroegen.