CNV maakt zich grote zorgen om medewerkers van Big Bazar

Vakbond CNV maakt zich grote zorgen over de medewerkers van Big Bazar, dat al weken op omvallen staat. Dinsdag werd bekend dat de winkelketen opnieuw een faillissement voorlopig heeft ontlopen. Daarmee wordt de onzekerheid van medewerkers over salarissen en het behouden van hun baan groter, meldt CNV.

Volgens de vakbond worden werknemers van Big Bazar slecht geïnformeerd en is het niet zeker of zij hun loon nog krijgen. “Het enige dat wel zeker is, is dat het personeel hier niet zonder kleerscheuren van afkomt”, zegt bestuurder Erik Maas van CNV. Hij benadrukt dat Big Bazar vorige maand excuses aanbood in een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad. De excuses waren volgens hem echter gericht aan schuldeisers en niet aan werknemers.

Maas wil dat de winkelketen medewerkers duidelijkheid geeft over wat zij kunnen verwachten. “Vorige maand kwam de salarisuitbetaling met veel pijn en moeite tot stand. Deze maand is het maar weer afwachten. Ondertussen wordt wel van ze verwacht dat ze gewoon komen opdagen en klanten vriendelijk te woord staan.”

Zo’n twee maanden geleden meldde Big Bazar in de financiële problemen te zitten, onder meer door flink hogere prijzen in de winkelstraat. Klanten zouden daarom minder geld uitgeven bij de 120 filialen van het bedrijf met ongeveer 1300 werknemers.

Twee schuldeisers hebben de rechter inmiddels verzocht een deskundige aan te laten stellen die bekijkt hoe de financiële problemen bij Big Bazar opgelost kunnen worden. Daarbij wijzen ze op de geldinjectie van 2 miljoen euro die de koopjesketen heeft binnengehaald. Met dat geld zou het bedrijf aan zijn lopende verplichtingen kunnen voldoen. Mocht de rechter deze keer wel instemmen met het aanstellen van een herstructureringsdeskundige, na twee keer een ‘nee’ te hebben verkocht, dan volgt ook een langere afkoelingsperiode waarin aanvragen van een bankroet in de wachtstand gaan.