ECB-lid Villeroy: houd rente zo lang als nodig op 4 procent

De Europese Centrale Bank (ECB) moet de rente in de eurozone zo lang als nodig is op 4 procent houden om de inflatie te bestrijden. Dat zei ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau tegen nieuwszender BFM TV. De Franse centralebankpresident geeft daarmee aan dat hij in dit stadium geen voorstander is van verdere renteverhogingen.

“Als we naar de huidige situatie kijken, denken we dat dit een goed niveau is. Afgezien van verrassingen, want we blijven pragmatisch en houden in de gaten hoe de inflatie evolueert, is het nu belangrijker om geduldig en vasthoudend te zijn”, aldus de centralebankier. “We hebben de juiste dosis, maar we moeten het medicijn voldoende lang innemen om de inflatie te zien afnemen.”

Zodra de inflatie weer richting de doelstelling van 2 procent gaat, kan de ECB volgens Villeroy de Galhau “stoppen met het innemen van het medicijn” en op dat moment kan de ECB de rente weer laten dalen. “Maar daar zijn we vandaag nog niet. Het is belangrijk om geduldig te blijven.”

De opmerkingen van de Fransman volgen op het rentebesluit van de ECB van vorige week, waarbij de rente voor de tiende keer op rij werd verhoogd tot het hoogste niveau ooit. In Italië en Portugal werd die stap door politici met kritiek ontvangen. Daar vinden ze dat de hogere rentetarieven de economische groei te veel vertragen en bedrijven en consumenten opzadelen met te hoge leenkosten.

De ECB leek bij het rentebesluit wel te hinten dat er nu een einde is gekomen aan de renteverhogingen. ECB-president Christine Lagarde hield echter wel een slag om de arm en zei dat ze niet kan zeggen of dit het piekniveau van de rente zal zijn. Ook hebben andere ECB-bestuurders sindsdien benadrukt dat het misschien niet de laatste verhoging zal zijn.