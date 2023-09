Franse krant: staking Apple Store tijdens lancering iPhone 15

Franse vakbonden hebben een tweedaagse staking aangekondigd in Apple Stores. De Franse krant Libération meldt dat de staking vrijdag en zaterdag plaatsvindt. Dit kan een tegenvaller betekenen voor de verkoop van de nieuwe iPhone 15, want vrijdag wordt die telefoon van Apple gelanceerd.

De iPhone is het belangrijkste product van Apple. De smartphone is goed voor ongeveer de helft van de omzet van het techbedrijf. Apple kampt met een dalende verkoop van smartphones, omdat mensen vanwege de hoge inflatie minder geld willen uitgeven.

Vrijdag willen medewerkers demonstreren op het Place de l’Opéra in Parijs. De precieze impact van de actie is nog niet duidelijk. Werknemers van Apple Stores in Frankrijk willen onder meer een hoger loon om de hoge inflatie mee te compenseren. Gesprekken tussen het management van Apple en vakbonden hebben niet tot resultaten geleid waar de bonden op hoopten, waarna ze de staking aankondigden. Als Apple werknemers niet meer biedt volgen komende weekenden mogelijk weer stakingen.

Ook de iPhone zelf is in Frankrijk niet onomstreden. Verkoop van de al wat oudere iPhone 12 is daar tijdelijk verboden nadat de Franse toezichthouder voor telecom een hogere elektromagnetische straling heeft gemeten dan in Europa is toegestaan. Apple heeft daarop beloofd om de toestellen te updaten om zo de straling van het apparaat omlaag te krijgen. In Nederland mag de iPhone 12 nog steeds worden verkocht. Wel heeft de Nederlandse Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI) Apple aangesproken op de te hoge straling.