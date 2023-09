Olieprijs verder omhoog door zorgen over krap aanbod

De olieprijzen zijn dinsdag voor de vierde dag op rij gestegen door zorgen over krapte op de markt. De prijzen voor de brandstof worden al enige tijd gestut door de productiebeperkingen van Saudi-Arabië en Rusland en staan op het hoogste niveau in bijna tien maanden.

Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg dinsdagochtend ruim 1 procent in prijs tot 92,50 dollar. Voor een vat Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, wordt momenteel ruim 95 dollar betaald, 0,7 procent meer dan een dag eerder. Sinds de aankondiging van de productiebeperkingen door de olieproducenten Saudi-Arabië en Rusland in juni zijn de prijzen met ruim 30 procent gestegen.

Door de krapte op de markt verwacht topman Mike Wirth van het Amerikaanse olieconcern Chevron dat de olieprijs verder zal stijgen tot 100 dollar per vat. De hoge olieprijs dreigt de inflatie weer aan te wakkeren, wat de pogingen van de centrale banken om die aan te pakken met renteverhogingen moeilijker maakt.

Ook aan de pomp merken consumenten de hogere olieprijzen in hun portemonnee. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers staat de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,30 euro. In juni vorig jaar bereikte de adviesprijs nog een recordniveau van iets meer dan 2,50 euro. De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt nu 2,10 euro. De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd, want pomphouders kunnen afwijken. Op andere locaties liggen de brandstofprijzen vaak lager.

Afgelopen juli gingen de brandstofprijzen al flink omhoog, omdat een deel van de accijnskorting die het kabinet had ingesteld na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, werd geschrapt. Vanaf januari 2024 zou de rest van de korting op de accijns komen te vervallen waardoor automobilisten volgend jaar nog meer dreigen te gaan betalen. Een Kamermeerderheid zou die voorgenomen accijnsverhoging echter terug willen draaien, meldde RTL Nieuws eerder deze week.